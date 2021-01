Tablet donati agli studenti romani dall'Ambasciata Emirati Arabi - Terzo Binario News

“Sono stata in tre istituti superiori a Primavalle e a Corviale, nella periferia ovest di Roma. Abbiamo consegnato un’altra parte dei 200 tablet che l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti ha voluto donare alla nostra città”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“Sappiamo tutti che in questo periodo la didattica ha subito un grande cambiamento e che strumenti informatici di questo tipo si sono rivelati essenziali per permettere agli studenti di seguire le lezioni.Abbiamo fatto una ricognizione per capire quali fossero gli istituti con maggiore necessità”.

“Oggi ho incontrato una rappresentanza degli studenti all’Istituto superiore Vittorio Gassman, all’Istituto superiore Einstein-Bachelet e all’Istituto superiore Papareschi. Un bel momento di confronto in cui ho avuto modo di parlare e ascoltare i ragazzi. Spero che questi tablet possano dare loro un supporto ulteriore per affrontare questa importante sfida”.