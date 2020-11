Svuotano il frigo sull'Aurelia a Ladispoli, residui alimentari abbandonati per strada - Terzo Binario News

La zona era stata ripulita da poco

Il periodo è quello che è, ma ciò non giustifica mai quanto notato dai cittadini ladispolani sul rettilineo dell’Aurelia.

Sul ciglio della strada, peraltro ripulita da poco, sono stati abbandonati ossa di animali, carne, gelati, mitili e verdure.

Un’offesa sia per il cibo che poteva essere donato a bisognosi o associazioni, sia per la natura sia per uno smaltimento scorretto.

Insomma, una porcheria messa in atto da zozzoni.

Altro aspetto non trascurabile, quegli alimenti possono attirare animali per la strada, causando pericoli agli automobilisti.