Sversamenti di liquami nella località del Sasso, tempestivo intervento del Comune, Capitaneria e Acea Ato 2 • Terzo Binario News

Il Sindaco Gubetti: “La nostra battaglia agli scarichi abusivi prosegue”

“Intervento tempestivo del Comune di Cerveteri per interrompere immediatamente il danno ambientale”. A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, nel commentare la notizia relativa lo sversamento di liquami rinvenuto nella Frazione del Sasso.

“Nell’ambito delle attività di ricognizione che il Comune di Cerveteri ha intrapreso in collaborazione con Acea Ato 2 per il passaggio della conduzione del depuratore alla società, durante le operazioni di video-ispezione sulla condotta fognaria sono state riscontrate alcune anomalie – ha dichiarato il Sindaco Gubetti”.

“Insieme ad Acea Ato 2 abbiamo immediatamente allertato la Capitaneria di Porto, nella persona del Primo Maresciallo Cristian Vitale, che come di consueto si è sin da subito messo a disposizione, intervenendo con rapidità e meticolosità a tutela del territorio e dell’ambiente, avviando le indagini – prosegue il Sindaco. L’Amministrazione Comunale, insieme ad Acea Ato 2, ha provveduto con un intervento di somma urgenze per eliminare immediatamente i fattori di inquinamento rilevati”.

“Il contrasto agli scarichi abusivi da sempre è uno dei punti principali della nostra azione amministrativa – ha concluso il Sindaco di Cerveteri Gubetti – una politica avviata già dai tempi in cui ero Assessore all’Ambiente. Con l’occasione, ringrazio il Dirigente all’Ambiente e Lavori pubblici arch. Fabrizio Bettoni e tutti i dipendenti Comunali che hanno lavorato all’intervento, il personale di Acea Ato 2 e il Primo Maresciallo Vitale con i suoi uomini per l’eccezionale lavoro svolto anche in questa occasione. Inoltre il mio ringraziamento va all’assessore Francesca Appetiti che ha presenziato a tutte le operazioni.