SuperProvincia, Tidei alla Di Liello: "Sfugge l'importanza di questo passaggio istituzionale" • Terzo Binario News

“Nonostante un dibattito aperto ed il palese voto favorevole di gran parte del Consiglio Comunale di Santa Marinella – dichiara il Sindaco Tidei – la Consigliera Di Liello continua la sua opera denigratoria verso questa iniziativa, e come un disco rotto, non avendo alcuna proposta da fare da quando siede i banchi dell’opposizione, spara a zero su una questione di cui non conosce minimamente alcunché.

La nuova Provincia, come dimostrato con documenti e studi ufficiali, è una grande opportunità di sviluppo economico per tutti i Comuni del litorale nord, e l’hanno ben compreso i Sindaci delle città più importanti che come noi hanno deciso di aderire convintamente a questo progetto.

L’adesione alla nuova Provincia è un progetto amibizioso che porterà notoveli vantaggi in termini di sviluppo economico, turistico ed occupazionale. Finalmente saremo al centro di un percorso condiviso, dove le peculiarità del territorio saranno valorizzate e promosse a dovere come meritano. È un percorso “bipartisan”, fuori da logiche politiche e di appartenenza partitica, proprio a dimostrazione che l’intento è quello di creare un’unione forte e decisa per raggiungere un traguardo storico come appunto, la creazione di una nuova Provincia autonoma e indipendente, capace di sostenersi e fare si che tutta l’etruria meridionale abbia il ruolo che metita.

Solo la Di Liello e pochi altri non hanno evidentemente valutato e capito l’importanza di questo passaggio, e per partito preso, continuano ad insinuare chissà quali sfaceli per chi abbandonerà l’area Metropolitana di Roma.

Dopo più di trent’anni di battaglie finalmente porteremo a casa questo storico traguardo grazie a tutti coloro che, senza remore, hanno deciso di intraprendere questa iniziativa “.