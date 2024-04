SuperProvincia, manca il numero legale a Civitavecchia: salta il Consiglio comunale • Terzo Binario News

Pd Civitavecchia: “Maggioranza in briciole”

Salta, ancora una volta, il Consiglio Comunale, per la mancanza del numero legale.

Una maggioranza di centro destra in briciole, attraversata da faide interne, a cui non manca la “faccia tosta” di ripresentarsi in campagna elettorale e chiedere una riconferma a palazzo del Pincio, per occupare un potere che non si è stati in grado di esercitare, nell’interesse dei cittadini.

Oggi si sarebbe discusso della proposta di uscire dalla Città Metropolitana per dar vita ad una fantomatica Provincia denominata con eccesso di fantasia “Porta d’Italia”.

Sono numerose le osservazioni che ci sentiamo di muovere ad una iniziativa di carattere demagogico dal sapore elettoralistico.

La prima, ineludibile questione che poniamo è relativa alla necessità che una scelta così importante deve essere rimessa alla decisione della cittadinanza dopo una adeguata e corretta informazione così che ciascuno possa esprimere il suo punto di vista in piena consapevolezza.

Per parte nostra riteniamo, solo per porre in evidenza alcune criticità, che:

non vi sarebbero al momento le condizioni normative e di legge che renderebbero praticabile una proposta che, per il numero di Comuni eventualmente coinvolti e dunque per numero di abitanti e dimensione, non avrebbe i requisiti previsti dalle attuali normative; non avrebbe, tale provincia, le risorse necessarie per avere una propria autonomia finanziaria e perderebbe molti dei benefici economici e reputazionali di essere parte della Città Metropolitana della Capitale d’Italia; alcuni Comuni che hanno espresso riserve, come Cerveteri ad es., sarebbero costretti, contro la propria volontà a far parte della eventuale Provincia. Da ciò discende che non sarebbe una aggregazione di comunità che nascerebbe sotto una buona stella democratica; per inciso, poiché non vi sono altre Provincie in Italia che non prendano il proprio nome dal capoluogo, al di là della ambiziosa denominazione di “Porta d’Italia, si dovrebbe più ragionevolmente supporre che si stia discutendo della Provincia di Fiumicino che, a titolo di memoria, ha il doppio degli abitanti di Civitavecchia. In questo caso, il nostro scalo, da Porto riconosciuto in Europa con la qualità di porto “core” in quanto sbocco a mare della Capitale, si ridimensionerebbe a Porto di una piccola Provincia italiana.

Dentro una più approfondita discussione, che sollecitiamo e auspichiamo, sarebbero ancora altre e più numerose le motivazioni che spingerebbero verso una cauta opposizione.

Ciò che chiediamo, infine, è che vi sia senso di responsabilità e che non si corra dietro alle chimere.

Si mettano sul tavolo argomenti, cifre e dati concreti e si dia modo ai cittadini di esprimersi anche con strumenti referendari.

Civitavecchia,15 aprile 2024

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico e il Circolo PD di Civitavecchia