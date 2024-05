SuperProvincia, a Ladispoli Governo Civico dice no: "Andrebbe chiesto ai cittadini se la vogliono" • Terzo Binario News

“Grando più che il Sindaco di una città, dove è stato eletto democraticamente, si crede sempre di più di essere l’Imperatore, pochi giorni fa ha portato in votazione in Aula Consiliare una delibera per aderire alla creazione di una Nuova Provincia che dovrebbe comprendere Ladispoli, Civitavecchia, Fiumicino, Cerveteri e qualche altro piccolo Comune.

Come Consiglieri Comunali di Governo Civico, Roberto Garau e Daniela Ciarlantini, abbiamo affrontato questa proposta senza pregiudizi cercando di analizzare le due tesi, i Pro e dei Contro, nonostante le poche informazioni contenuti nella Delibera.

Con il passare dei giorni, cercando informazioni che potessero aiutarci a prendere una decisione così importante, aggiungiamo forse una delle decisioni più importanti per il futuro della nostra Città, e proprio per questo abbiamo chiesto al Sindaco di applicare completamente l’art 133 della Costituzione (citato solo in parte sul deliberato) che prevede l’uso della consultazione popolare, alla nostra richiesta il Sindaco ha ritenuto di rispondere con un NO e affermare che i Cittadini non avrebbero partecipato, sarebbe stato un costo, e per finire, siamo stati votati e dobbiamo decidere.

Le motivazioni e i presunti vantaggi scritti e raccontati non sono sostenuti sul deliberato da leggi. Infatti, in aula alle tante domande il sindaco non ha risposto. È stato chiesto del tempo per informare i cittadini, e chiedere ai Cittadini la loro opinione o con una semplice consultazione popolare.

Siamo preoccupati per questa scelta così silenziosamente portata avanti da alcuni Vecchi Capi Bastone della politica comprensoriale, potrebbe essere una scelta, che comprometterebbe in modo irreversibile il Futuro del nostro Comune, creando una nuova provincia, distaccandoci dall’area metropolitana di Roma. Meditate gente”.

i Consiglieri Roberto Garau e Daniela Ciarlantini