SuperEnalotto: "5" da oltre 19mila euro a Grottaferrata - Terzo Binario News

Il SuperEnalotto fa tappa ai Castelli Romani. A Grottaferrata, in provincia di Roma, infatti è stato realizzato un “5” da 19.917,85 euro nel concorso di martedì 5 gennaio.

La schedina fortunata è stata giocata nella tabaccheria in via XXV luglio 2/C. Il Jackpot non si arresta avendo toccato quota 88,3 milioni e sarà in palio nell’estrazione di questa sera. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio – riferisce Agipronews – manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.