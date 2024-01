Super Provincia del Litorale, Ladispoli in posizione marginale • Terzo Binario News

Lo ha detto il sindaco Grando in consiglio comunale, vuole vedere come evolve la situazione

Consiglio comunale a Ladispoli con mozioni e interrogazioni e una notizia che riguarda la Provincia del Litorale di cui si sta parlando.

A presentare un’interrogazione è stato il consigliere Crescenzo Paliotta, alla quale ha risposto il sindaco Alessandro Grando facendo capire sostanzialmente due cose: la prima, che Ladispoli è in posizione marginale e che aspetta di vedere come evolve la questione prima di dire la sua.

Ha detto Paliotta, facendo intendere una certa contrarietà di fondo: “Volevamo sapere se il sindaco ha partecipato alle riunioni e se verrà portato al dibattito”.

La risposta di Grando: “La questione sicuramente è meritevole di approfondimento visto che sarebbe una rivoluzione. Non sono contrario, ho partecipato e lo ha fatto Augello su mia delega. Ci sono stati portai all’attenzione le migliorie ma abbiamo chiesto un approfondimento. Ci sono aspetti economici non secondari, sulla tempistica è difficile dire quando andrà in discussione. Vediamo se il progetto porta beneficio ai comuni”.

Ora, è vero che a dare le carte sono i comuni dal peso specifico maggiore ovvero Civitavecchia e Fiumicino ma è anche vero che Ladispoli, seppur schiacciata da due forze contrapposte, in questo discorso non c’è mai entrata con una sua posizione. I sindaci delle due città sono rispettivamente Ernesto Tedesco (esponete nazionale della Lega) e Mario Baccini, ex deputato dc, ma per esempio a Santa Marinella con Pietro Tidei – che di destra non è – della questione si è parlato eccome. Quindi questa questione, che chissà se mai arriverà a dama, sembra interessare poco l’Amministrazione, sebbene i cittadini ne siano direttamente coinvolti.

Fra le mozioni bocciata quella sulle centraline antinquinamento dove intervenendo sulla qualità dell’aria a Ladispoli la consigliera Franca Asciutto ha parlato della conversione a gas della centrale di Torrevaldaliga Nord dimenticando che Enel ha deciso di rinunciare al gas nell’ottobre del 2022 – dopo la chiusura dei rubinetti russi – (QUI e QUI) e che a inizio 2023 ha ufficializzato, nell’ambito della transizione energetica, la dismissione dell’impianto per passare alle energie rinnovabili.