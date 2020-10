Super Mario a Valle Aurelia: è il treno Rock - Terzo Binario News

Super Mario a Valle Aurelia. La foto è stata scattata martedì 6 ottobre all’altezza della stazione ferroviaria. Tanta la curiosità di pendolari e non, che hanno notato il noto personaggio dei videogiochi stampato sul convoglio in transito.

In realtà, si tratta del treno regionale Rock. Come spiegato in una nota: “In occasione dell’arrivo in Italia del tanto atteso LEGO Super Mario, Trenitalia e LEGO Italia presentano un treno unico nel suo genere, in grado di unire l’innovazione dell’ultima avventura LEGO Super Mario, a quella del nuovo arrivato della flotta Trenitalia, il treno regionale Rock“.

“Il Treno Ufficiale LEGO Super Mario si distingue per la livrea bianca popolata da una serie di personaggi tratti dal mondo LEGO Super Mario: non solo l’idraulico baffuto, ma anche il fedele compagno di avventura Yoshi, e gli storici nemici, come i funghetti Goomba“.

Foto Alessio M. gruppo Facebook Pendolari FM3, restituiamo dignità alla FM3 (Roma-Cesano-Viterbo)