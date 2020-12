Suolo pubblico e dehors a Ladispoli, Trani: "Grando lascia perplessi per un'apparente disparità di trattamento" - Terzo Binario News

“Nelle ultime settimane sono stato contattato da molti cittadini che mi chiedono informazioni riguardo la situazione delle occupazioni di suolo pubblico da parte di alcune attività commerciali.

Alcuni di loro nei mesi scorsi avevano richiesto agli uffici comunali preposti di poter occupare il suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico antistante le proprie attività commerciali facendo riferimento al nuovo “Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico mediante installazione esterne a corredo di attività commerciali” approvato in pompa magna dall’Amministrazione Grando con Delibera di Consiglio comunale n. 2 del 30/01/2018; gli stessi si sono visti negare l’autorizzazione con motivazioni “varie” che giustificavano la non idoneità all’occupazione dello spazio antistante la propria attività commerciale.

Negli ultimi giorni sono stato ricontattato dalle stesse persone che, per usare un eufemismo, in modo pacato e civile mi chiedevano (e qui devo usare un virgolettato perché non riesco a tradurre le varie esternazioni ricevute) “ma come la mia richiesta è stata bocciata perché non c’era abbastanza spazio sul marciapiede e a quello gli hanno fatto costruire un marciapiede nuovo perché il suo dehors non c’entrava nel marciapiede che c’era?”

Non è senz’altro questa la sede per entrare negli aspetti tecnici del “a te si e a te no” ma va quanto meno evidenziato che ci rende molto perplessi questa apparente disparità di trattamento. Io stesso mi sono letto e riletto il regolamento comunale ma non ho trovato tra i vari articoli che lo compongono il fatto che “il nome del richiedente” sia uno dei requisiti tecnici oggetto di valutazione. È questa la grande trasparenza dell’amministrazione Grando? Ormai c’è davvero poco da commentare, i fatti sono sotto gli occhi dell’intera città”.

Eugenio Trani