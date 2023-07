Sullo scooter rubato e senza casco: a bordo un 17enne e un 12enne • Terzo Binario News

Il più grande dei due, già noto alle forze dell’ordine, denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione aggravata

In piazza Balsamo Crivelli, a Casal Bruciato, uno scooter guidato da un 17enne con a bordo come passeggero un 12enne, entrambi senza casco, alla vista di una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Roma Prenestina, si è dato alla fuga tentando di far perdere le proprie tracce.

Le immediate ricerche anche con l’ausilio di altre pattuglie di Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno consentito di rintracciarli a piedi in una via limitrofa. Il mezzo, abbandonato dai due, è stato recuperato poco distante e dagli accertamenti in banca dati è risultato rubato la sera precedente.

I due minori sono stati accompagnati in caserma e successivamente affidati ai genitori. Il mezzo recuperato è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Il 17enne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione aggravata. Il 12enne non imputabile.