Sull'autobus viene invitato a mantenere la distanza e lui minaccia passeggero con una lama - Terzo Binario News

A bordo dell’autobus ha preteso di sedersi accanto a un altro passeggero: all’invito di questo di sedersi altrove, per mantenere la corretta distanza di sicurezza- come previsto dalle norme di sicurezza per contenimento Covid 19 – ha estratto un cavatappi, munito di lama e ha minacciato il viaggiatore. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 25enne, cittadino libico con precedenti, con le accuse di minaccia e offesa aggravate e false dichiarazioni a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’episodio è avvenuto sul bus Atac (linea 40). Il bus, dopo pochi minuti, ha raggiunto il capolinea di Piazza dei Cinquecento, dove ad attenderli c’era una pattuglia dei militari, che ha bloccato il giovane e ha recuperato il cavatappi. La successiva perquisizione, ha permesso di rinvenire e sequestrare un altro cavatappi identico a quello usato per le minacce.

Portato in caserma, l’uomo ha fornito false generalità, in modo da evitare la sua completa identificazione. L’arrestato è stato trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.