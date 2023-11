Sul porto crocieristico di Fiumicino la Califano chiede audizione in Commissione Giubileo • Terzo Binario News

Ho inviato al Presidente della Commissione Speciale Giubileo 2025, Giorgio Simeoni, e ai colleghi vicepresidenti Iannarelli e Novelli, una richiesta di audizione per poter discutere e avviare un confronto costruttivo sul Porto Crocieristico di Fiumicino, inserito nell’elenco delle infrastrutture finanziate per il Giubileo. Nella missiva ho chiesto la possibilità di audire anche diverse associazioni oltre che le istituzioni interessate.

Parliamo di un’opera che stravolgerà i lineamenti di un intero quadrante e avrà un impatto enorme da un punto di vista paesaggistico e ambientale, modificando la storia e la pianificazione di una porzione importante dell’area di Isola Sacra nei pressi del vecchio Faro.

Un progetto che porta con sé problematiche importanti a livello infrastrutturale e dubbi legati allo stravolgimento del piano iniziale previsto per quella zona: da attracco turistico a molo per grandi navi. Tutti elementi che secondo me rendono assolutamente prioritario un passaggio in commissione.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano