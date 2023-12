 “Sul Natale di Fiumicino dall’opposizione polemiche sterili”, la replica della lista civica Baccini • Terzo Binario News

Se non investi sul turismo sei un’amministrazione che non ha a cuore lo sviluppo del proprio territorio. Se invece investi dei fondi, importanti, per organizzare una serie di eventi che possano fungere anche da volano per le attività della zona, sei uno ‘sperperone’.

Va bene fare opposizione però si prenda una posizione senza cambiarla dal giorno alla notte.

Come amministrazione abbiamo preso una decisione molto chiara: con i fondi in bilancio destinati al turismo realizzare un Natale con i fiocchi, agghindare la città, dare lustro a Fiumicino cercando di attirare anche cittadini di altre località.

L’abbiamo fatto con la consapevolezza di iniziare un percorso a lunga scadenza che ci permetterà nei prossimi anni, anche in collaborazione con le aziende del territorio che vorranno dare il proprio contributo, di realizzare ciò che abbiamo in mente coinvolgendo tutte le località in maniera eguale.

Quest’anno l’abbiamo fatto portando ovunque le luminarie, partendo però dal centro storico di Fiumicino dove abbiamo realizzato un piccolo villaggio, come accade in tutte le città europee e italiane. Le finanze permettevano questo.

Abbiamo aperto un bando destinato a ProLoco e associazioni con cui integrare gli eventi natalizi patrocinandone molti altri.

Siamo sicuri che la direzione sia giusta. C’è molto ancora da fare ma è sicuramente un inizio incoraggiante che premierà l’impegno e la dedizione che abbiamo tutti messo in questo progetto.

Federica Poggio, capogruppo lista civica Baccini Sindaco, i consiglieri comunali Stasio, Picciano, De Vincentis, Catini