Suez, liberata la nave incagliata - Terzo Binario News

La portacontainer rimessa a galla, riapre il traffico marittimo e crolla il prezzo del petrolio

Liberata la nave incagliata a Suez.

La Ever Given, la portacontainer che da martedì è arenata nel Canale di Suez, è quasi in posizione di navigazione. La posizione cambiata dell’80% dopo che la gigantesca nave è stata parzialmente liberata, ha reso noto la Suez Canal Authority (Sca) secondo un tweet del portale di notizie Egypt Today.

La notizia arriva dal fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping che riferisce come la Ever Given sia stata «rimessa a galla con successo alle 4:30» di questa mattina.

«La posizione della nave riorientata dell’80% nella giusta direzione», ha fatto sapere il capo della Sca, Osama Rabie, in una dichiarazione riportata da al-Jazeera. «La poppa – ha aggiunto – staccada di 102 metri dalla sponda» rispetto ai quattro metri iniziali”

Un consigliere della presidenza egiziana con delega per i progetti del Canale di Suez, citato dall’emittente Cnbc Arabia, ha ipotizzato che il Canale potrebbe essere pronto per la ripresa del traffico marittimo entro le 11.

Video diffusi online mostrano la portacontainer riposizionata. Lo scorso anno dal Canale di Suez sono passate almeno 18.840 navi.

I primi successi nello sblocco del Canale di Suez, dove si è incagliata da giorni la nave Ever Given, abbattono il prezzo del petrolio. Sul mercato il greggio Wti del Texas scende sotto la soglia dei 60 dollari con un calo del 2,2 a 59,5 dollari al barile. Arretra anche il Brent del Mare del Nord a 63,3 (-1,9%)