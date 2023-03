Successo per la raccolta sangue organizzata dal Rione Garbatella e Avis Cerveteri • Terzo Binario News

Successo per la raccolta sangue organizzata dal Rione Garbatella e Avis Cerveteri

Si è svolto domenica 26 marzo presso la Casa della Salute di Via Aurelia il primo degli appuntamenti con la donazione del sangue organizzati in maniera congiunta tra Rioni di Cerveteri e Avis.

Il primo Rione a “scendere in campo”, è stato il Rione Garbatella, che come di consueto ha portato alla raccolta sangue la propria generosità e allegria, per un gesto d’amore, quello della donazione del sangue che può salvare davvero tante vite.

Come sempre, importante la reazione della cittadinanza, che dopo aver donato, ha potuto fare una piacevolissima colazione offerta dai Rioni.

Ancora tanti gli appuntamenti in programma:

domenica 30 aprile con il Fontana Morella, domenica 28 maggio con il Rione Cerenova Costantica, domenica 25 giugno con Madonna dei Canneti, domenica 30 luglio con il Rione San Pietro, domenica 24 settembre con il Rione Casaccia Vignola, il 29 ottobre con La Fornace, il 26 novembre con l’Associazione Residenti del Sasso. Chiude il ciclo di appuntamenti, la giornata di domenica 17 dicembre, con la partecipazione di tutti i Rioni.

Alla donazione, si raccomanda di presentarsi a digiuno. Come da disposizione ministeriale in materia di prevenzione alla diffusione del Covid-19, fino alla donazione di domenica 30 aprile è d’obbligo presentarsi con la mascherina FFP2.