Sub annega davanti al porticciolo di Civitavecchia per un malore • Terzo Binario News

Si tratta del 60enne Aleandro Anselmi di Fabrica di Roma, il dolore della Blue Shark Diving

Tragedia davanti al porticciolo Riva di Traiano a Civitavecchia.

Aleandro Anselmi sub esperto 60enne, è morto a causa probsbilmente di un malore che lo ha fatto annegare.

portato prima in barca, poi a riva ma i soccorsi sono stati inutili. Sulla tragedia indagano i carabinieri di Civitavecchia che al momento propendono per l’ipotesi della morte per un malore.

Anselmi si era immerso per ammirare un relitto affondato nello specchio d’acqua civitavecchiese.

“Il mare e la passione per la subacquea ci hanno uniti tanti e tanti anni fa , non ricordo neanche più da quanti anni siamo amici e quante immersioni abbiamo fatto insieme.

Abbiamo condiviso sempre tutto , trascorso giornate fantastiche , abbiamo riso scherzato ed a volte anche pianto

Una amicizia sincera ed indissolubile la nostra

Come dicevamo sempre niente e nessuno ci avrebbe potuto separare se non il mare stesso

Oggi hai deciso di andartene nel modo migliore …. durante una immersione avvolto dal tuo amato mare e tra le mie braccia ….

Nei momenti difficili della vita mi dicevi sempre “Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci”.

Ci proverò ….

Non ti dimenticherò mai”.

Questo scrive sui social Andrea Pierfederici del Blue Shark Diving / Dive System.