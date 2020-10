Su Motortrend canale 59 la Lamborghini costruita a Tolfa - Terzo Binario News

Lunedì 19 ottobre alle ore 22.15 andrà in onda su Discovery Motortrend Canale 59 la prima delle due puntate che vede come protagonista un’automobile speciale, una Lamborghini Countach interamente costruita a mano nella nostra Tolfa.

La vettura è stata realizzata da un nostro concittadino che ora lavora proprio in Lamborghini a Sant’Agata Bolognese e ha visto il contributo di altri amici tolfetani.

Le riprese si aprono con le bellissime immagini del nostro territorio e raccontano anche che qui, in mezzo alle colline, siamo capaci di cose impensabili, come costruire in un garage una supercar e portarla a correre in pista!

Grazie Gian Pietro Pasquali.