Stuprata nel parco: choc a Villa Gordiani - Terzo Binario News

Stuprata nel parco. Non sono ancora le 8 di venerdì 5 marzo quando le forze dell’ordine intervengono nel Parco di Villa Gordiani, in via Prenestina. Qui, una ragazza italiana di 22 anni racconta di essere vittima di una stupro.

Stuprata nel parco: cosa sappiamo

La giovane è nell’area verde, sta facendo jogging. A un certo punto, come racconta agli agenti, un uomo si avvicina, le mette una mano in bocca e abusa sessualmente di lei.

La vittima è accompagnata in ospedale, in stato di choc. L’uomo è ricercato, sul fatto indaga la Squadra Mobile.

Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina e Responsabile Dipartimento Regionale Sicurezza Lega, commenta: “La scioccante violenza subita da una ragazza mentre correva nel parco di villa Gordiani, non può passare sotto silenzio. Occorre porre in essere tutte le misure di sicurezza per impedire che atti simili si possano ripetere”.

“Il parco è altamente frequentato fin dalla mattina presto, da cittadini di ogni età. E’ il più importante luogo d’incontro e di svago dei quartieri limitrofi, pertanto, non può diventare un luogo pericoloso e trascurato. Chiederemo un immediato incontro con il Prefetto per restituire ai cittadini la possibilità di tornare ad usare il parco in tutta tranquillità, come importante valvola di sfogo per adulti e bambini, soprattutto in tempi tanto gravati dall’isolamento domiciliare”.

c.b.