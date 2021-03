Stupidate ideologiche secondo Donato Mauro - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Il mese di marzo ha visto la celebrazione dell’anniversario dell’Unità d’Italia e l’inizio del funzionamento del piano vaccinale nazionale. Per quanto tra loro diversissimi e lontanissimi nel tempo, entrambi sono rappresentativi della operosa e preziosa unità d’intenti e sinergica azione di tutte le componenti della comunità nazionale. Ma qualcuno ancora legato ad arcaici ancoraggi ideologici ha storto il naso riguardo la nomina del Generale Figliolo a commissario in sostituzione di Arcuri.

É stata una giornalista della Rai ad esprimere il proprio disappunto legandolo alla propria appartenenza politica. In sostanza ,a suo parere l’incarico affidato ad un Generale suonerebbe come l’avvio di una deriva verso un regime militare. Sarebbe ben strano non fare ricorso in situazione di emergenza a tutte le risorse di cui il nostro paese dispone come è stato sempre fatto in tutte le circostanze più difficili e dolorose.Probabilmente la dimensione psicologica in cui ci costringere a vivere il perdurare della pandemia ha determinato una qualche confusione nella mente della giornalista .

Forse aveva qualche ricordo dell’operato dei Generali russi che soffocavano nel sangue ,con il plauso di alcuni componenti della sua parte politica, la mobilitazione popolare contro l’occupazione delle armate sovietiche e contro le proteste delle altre nazioni dell’Est Europa.Costituiscono contraltare a cotanto stupidario ideologico le parole del Caporal Maggiore Chessa che assumeva in sé il dolore per le vittime del Covid-19 che trasportava con il mezzo militare che stava guidando e la sua straordinaria sensibilità nel guidare evitando loro con maestria ogni qualsivoglia disturbo.

Il militare nei paesi democratici costituisce il custode delle istituzioni repubblicane .L’opera dalla Forze Armate si estrinseca nel servizio quale diretta espressione della religione laica e civile dello Stato ,definizione coniata da un eminente intellettuale nonché politico e statista italiano.

Donato Mauro