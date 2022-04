Studenti ucraini al "Baffi" di Fiumicino: le storie di Diana, Anton e Yaroslav - Terzo Binario News

Passano i giorni e prosegue l’integrazione dei giovani arrivati dall’ucraina ed accolti dall’IIS Paolo Baffi di Fiumicino: Diana, Anton e Yaroslav hanno ripreso gli studi, iniziando un nuovo percorso non solo d’istruzione, ma anche di vita, cambiando amici, città, abitudini. Forte è la vicinanza mostrata dal personale docente e non e dagli studenti dell’Istituto, che stanno contribuendo a rendere migliore la loro esperienza:

“La nostra scuola, da sempre attiva nella vita sociale di Fiumicino, non si è tirata indietro nemmeno questa volta – spiega la preside Monica Bernard -. Aprire le porte agli studenti ucraini si unisce al sostegno concreto che stiamo dando anche alle loro famiglie: la figlia dell’Economista e Governatore della Banca d’Italia Paolo Baffi, la sig.ra Giuseppina Baffi, ha donato dei voucher ai nostri tre nuovi studenti giunti dall’Ucraina con le loro mamme e i fratellini, che sono ospitati da parenti o conoscenti ucraini che vivono da anni a Fiumicino. Mentre i nostri docenti li stanno seguendo da vicino e li stanno aiutando a reperire gli aiuti che gli occorrono”.

I ragazzi con le prof



“Diana è stata la prima studentessa ad arrivare nella nostra scuola – racconta la Preside-. Come soluzione immediata, abbiamo scelto di inserirla in una seconda del corso enogastronomia, perché tra le compagne di classe c’è una studentessa di origini ucraine, che l’ha aiutata ad integrarsi. Successivamente è arrivato Anton, che abbiamo inserito nella stessa classe di Diana. Da subito i due ragazzi hanno unito le forze, stando sempre insieme. Yaroslav è arrivato per ultimo, lui parla e comprende molto bene l’inglese, infatti nelle nostre lezioni di italiano tradotte in inglese, mediava con i suoi due compagni in ucraino. Quando abbiamo capito che insieme facevano gruppo, abbiamo optato per inserirli in una seconda della sezione Amministrazione Finanza e Marketing (Afm), una classe esemplare: vista la presenza di studenti che parlano perfettamente inglese sapevamo che si sarebbero potuti integrare decisamente meglio. Questa scelta è stata spinta anche dalla volontà di avvicinare i tre ragazzi ai loro indirizzi: i due ragazzi provengono dal college con indirizzo informatico, mentre Diana da un indirizzo di web designer. I docenti ci riferiscono che i ragazzi si stanno trovando bene e che si stanno relazionando al meglio con i compagni di classe”.

“Tutto questo – conclude la Preside – è stato reso possibile grazie al sostegno ed alla solidarietà del nostro intero Istituto. Un particolare ringraziamento va alla sig.ra Giuseppina Baffi, che segue e supporta da sempre le vicende che riguardano la nostra scuola, mostrando una concreta vicinanza non solo all’Istituto, ma anche al territorio di Fiumicino”.