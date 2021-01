Studenti in protesta a Roma oggi - Terzo Binario News

Pattuglie del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute su viale delle Milizie – lunedì 11 gennaio – per una manifestazione, sembrerebbe spontanea, di circa 200 studenti del liceo Mamiani.

Viale Trastevere ⛔CHIUSA TEMPORANEAMENTE per manifestazione studentesca tra Via Emilio Morosini e Viale Glorioso#Lucevedre #Lazio https://t.co/E8QrgUCCLy — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) January 11, 2021

Gli agenti hanno provveduto ad allertare immediatamente la Questura e proceduto alla chiusura della laterale nel tratto di via Giuseppe Ferrari – via Angelo Brofferio. Ulteriori pattuglie dei caschi bianchi sono sopraggiunte per delimitare la zona e per servizi di viabilità.

Un’altra manifestazione è stata segnalata presso il ministero dell’Istruzione . Chiusura viale Trastevere, da via Emilio Morosini fino a viale Glorioso.

Protesta degli studenti a Roma: le motivazioni

“La Regione Lazio ha annunciato oggi che la riapertura delle scuole su tutto il territorio regionale avverrà il 18 gennaio. Ancora una volta viene dimostrato ciò che noi diciamo a gran voce ormai da mesi: decenni di tagli sulla scuola hanno provato il mondo dell’istruzione degli strumenti necessari per combattere efficacemente questa pandemia, costringendo le istituzioni ai rinvii che stiamo vivendo”. Così la Rete degli Studenti del Lazio.

“A maggior ragione lunedì 11 ci mobiliteremo davanti le nostre scuole perché vogliamo rientrare in presenza e in sicurezza appena sarà possibile! La Regione Lazio ha assicurato che ci sarà un piano per i trasporti efficiente e funzionante, oltre che un sistema di tracciamento rapido ed efficace che si affianchi allo screening gratuito per studenti e personale della scuola. Vigileremo affinché in questi giorni gli studenti e le studentesse ottengano trasporti adeguati e sicuri, un tracciamento funzionante e il nostro coinvolgimento in tutti i tavoli decisionali”.