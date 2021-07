Studenti "eccellenti" appena usciti al Cardarelli di Tarquinia - Terzo Binario News

“L’IISS V. Cardarelli non si ferma nemmeno d’estate.

Nonostante l’anno estremamente faticoso per tutti, ma in particolare per gli studenti che hanno dovuto studiare a casa, in classe, in DAD, in DDI, con la mascherina, con gli auricolari, chiusi in camera, distanziati ed a volte anche col COVID, al termine delle lezioni sono arrivate tantissime belle notizie. Mattia Venanzi 4Ast, Benedetta Mariotti 4Bs, Eleonora Liani 4Acl e Giulia Melis 4Csa sono stati selezionati in base al rendimento eccellente degli ultimi anni per poter partecipare ad alcuni seminari d’orientamento promossi dalla scuola Superiore Normale di Pisa che si terranno dal 19 al 24 Luglio prossimi.

Irene Peruzzi 4Csa è stata ammessa alla Scuola d’Orientamento universitario edizione 2021 per l’Università Sant’Anna di Pisa, Scuola Superiore Normale di Pisa e Scuola Superiore IUSS di Pavia; queste ultime si sono consorziate per offrire agli studenti corsi preparatori ai test di accesso universitario della durata di tre giorni, rivolti a circa 300 studenti del quarto anno selezionati in tutta Italia e suddivisi in tre gruppi che accederanno tra la fine di Giugno ed entro la metà di Luglio alle conferenze online.

Antonio Farroni 2Csa e Margherita Parisi 2Csa parteciperanno ai campus estivi in presenza presso la scuola di Formazione Scientifica “Luigi Lagrange” di Torino dove in una full immersion di una settimana seguiranno corsi di Matematica, fisica, astrofisica o Robotica.

Ci giunge inoltre il bel traguardo di Alessio Manetti 5Ast ammesso al Politecnico di Torino e Benedetta Tartaglia 4Acl ammessa sia al Politecnico di Torino che di Milano per la facoltà di ingegneria Aerospaziale, (sarà dura scegliere!).

Molti altri eccellenti risultati stanno arrivando in questi giorni o arriveranno a Settembre oppure molti studenti preferiscono non essere citati, tuttavia le prof Paola Moretti ed Emanuela Gentili che hanno curato l’orientamento in uscita si dicono estremamente orgogliose perché questi studenti e gli obiettivi da loro raggiunti danno la forza di cercare tante strade e spingere a percorrerle con fermezza, decisione e solida preparazione acquisita negli anni di studio intenso e proficuo.

Ovviamente in bocca al lupo ai nostri studenti che si sono “maturati” in questi giorni e che a Settembre si affacceranno nel mondo degli adulti sia in campo universitario che nel mondo del lavoro”.

IIS Cardarelli