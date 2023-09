Studenti del "Cardarelli" alla scoperta dell'architettura antica di Tarquinia • Terzo Binario News

Lo scorso 14 settembre non è stato un giorno ordinario per le classi Quinte del Liceo Scientifico dell’Istituto d’Istruzione Superiore V. Cardarelli di Tarquinia. Le studentesse e gli studenti hanno avuto, infatti, la possibilità di visitare chiese e luoghi meravigliosi di Tarquinia medievale.

Dopo una breve introduzione storica, la prima sosta ha coinvolto la Chiesa di San Martino. La comitiva si è dunque addentrata per le vie del centro storico alla riscoperta dei luoghi meno conosciuti ai ragazzi, come la chiesa di S. Pancrazio. L’attività didattica principale si è tenuta nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria in Castello: muniti di fogli, colori, pennarelli, righe e squadre, hanno realizzato bozzetti e disegni di rilievo architettonico dal vivo sotto la guida dei loro docenti, professoressa Amalia Di Biagio e professor Carmine Leta.

Hanno così potuto mettere a frutto le loro conoscenze di disegno tecnico e di storia dell’arte e confrontarsi con i pro e i contro del mestiere dell’architetto di oggi, rilevando, misurando e riportando in scala elementi e dettagli. Ma l’attività prevista dalla scuola non si è conclusa qui: durante il percorso nel centro storico, gli allievi hanno fotografato gli esterni e gli interni delle chiese e i principali monumenti cittadini per partecipare al progetto online e a carattere internazionale Wiki Loves Monuments 2023.

Un buon modo per iniziare l’anno in maniera non tradizionale e per portare avanti con impegno i compiti assegnati, mostrare interesse e apprezzamento per il patrimonio storico- artistico del territorio e apprendere dal vivo la realtà che ci circonda.