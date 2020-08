Strutture fatiscenti a Civitavecchia, appello del Gruppo Sicurezza e Decoro urbano - Terzo Binario News

Di seguito la segnalazione del Gruppo civico indipendente Sicurezza e Decoro urbano di Civitavecchia in merito “ad alcune carenze che sono state notate nella segnaletica stradale e nelle infrastrutture viarie”:

Come sempre, la sicurezza urbana a 360°, prima di ogni altra cosa! Ci troviamo costretti ad intervenire nuovamente, in proposito ad alcune carenze che sono state notate nella segnaletica stradale e nelle infrastrutture viarie. Alcuni membri del Gruppo, hanno segnalato e chi scrive, che lo ha poi verificato personalmente, la necessità di ripristinare l’attraversamento pedonale su via Morandi, fronte accesso Parco Martiri delle Foibe, oramai più che fatiscente, nonché lo stato dei marciapiedi adiacenti lo stesso Parco, i quali presentano numerosi dissesti e depressioni, veri e propri tranelli, che creano potenziale pericolo per i pedoni.

A tal proposito, preme rammentare, che il Parco è altamente frequentato, sia nelle ore diurne che serali, da persone di ogni genere ed età, anche a seguito della presenza di alcune strutture sportive ed un pubblico esercizio e che la messa in sicurezza di quanto appena sopra evidenziato, si ritiene sia quanto mai necessaria ed improcrastinabile.

Sempre in considerazione della grande affluenza di persone alla struttura pubblica, in questo particolare tratto di strada, gli stessi membri, hanno sottolineato la necessità di valutare, da parte di chi di competenza, l’eventuale riduzione del limite massimo di velocità ivi imposto per i veicoli in transito, che attualmente, non essendo regolamentato, così come previsto dal Codice della Strada, è da intendersi nel massimo di 50 km/h. Con l’occasione, si chiede verificare ed intervenire laddove necessario, sul corretto abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare, i vari scivoli di collegamento tra i marciapiedi e la sede stradale del posto.

Si segnala inoltre, che la segnaletica orizzontale di dare precedenza, delle vie Morandi, via S. Barbara, l.go Cristoforo Verde e via B. Blasi, che s’immettono sulla rotatoria, è completamente fatiscente se non addirittura mancante e comunque non visibile, specie nelle ore notturne e/o nei casi di scarsa visibilità. Per ultimo, ma certamente non per importanza, abbiamo notato che all’altezza della rotatoria tra via Morandi e via Adige, probabilmente, a causa di un veicolo uscito fuori strada, sono state danneggiate alcune delle strutture in metallo da poco installate, che dovrebbero proteggere i pedoni e che una di esse, è appoggiata da giorni pericolosamente sul marciapiedi, ad un muro al lato della strada. Non vogliamo neanche immaginare, cosa potrebbe accadere, se tale ringhiera, dovesse cadere addosso ad un bambino.

Cogliamo ancora una volta l’occasione, per chiedere un esaustivo intervento di ripristino della segnaletica stradale, con particolare riferimento a quella orizzontale, strisce pedonali, dare precedenza e quant’altro, nonché il ripristino del sedime stradale deteriorato, sia dal tempo che da recenti lavori, nel popoloso, periferico e molto spesso dimenticato, quartiere San Liborio. Come sempre, quale responsabile del Gruppo, sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e collaborazione, in proposito a quanto rappresentato nel presente intervento.

Civitavecchia – Gruppo civico indipendente Sicurezza e Decoro urbano, il responsabile Remo Fontana