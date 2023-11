Strisce pedonali finiscono sul guard-rail, il M5s Civitavecchia: "Marciapiedi con i piedi, non per i piedi" • Terzo Binario News

“Su segnalazione di diversi cittadini siamo andati a verificare i lavori per i nuovi marciapiedi di Viale Europa e di via Terme di Traiano alta e non serve un tecnico per vedere che a qualcuno è “morta la maestra da piccolo”.

Dopo le rotonde sperimentali che assomigliano alle buche dei campi da golf, l’amministrazione Tedesco si è lanciata nei marciapiedi “a scavalco”.

Su viale Europa i marciapiedi sono pericolosamente sporgenti in prossimità delle strisce pedonali.

Su via Terme di Traiano invece tra il marciapiede e le strisce pedonali va saltato l’ostacolo del guard-rail.

Ancora una volta l’amministrazione del fare poco e male non si smentisce e spreca soldi pubblici in opere a dir poco superficiali”.

M5s Civitavecchia