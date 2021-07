Strisce blu, il M5s Civitavecchia: "Da Tedesco ci aspettiamo un sussulto di dignità" - Terzo Binario News

“L’aumento sproporzionato dei parcheggi blu e delle tariffe in zona mercato non ci ha stupito. La giunta delle revoche, dopo 2 anni passati solamente a cancellare i buoni provvedimenti che provenivano dal passato, è ora costretta a provare a fare qualcosa di suo ed è evidente come già stiamo vedendo su più settori, la totale assenza di pianificazione e di visione globale della città.

La Giunta Tedesco sta quindi passando dal revocare all’improvvisare. In piena pandemia mondiale, con i cittadini alle prese con le evidenti difficoltà sociali ed economiche che può lasciare un evento straordinario come quello che stiamo vivendo, l’amministrazione comunale di Civitavecchia non ha trovato niente di meglio da fare che aumentare il numero di parcheggi blu.

A ciò va unito l’insopportabile privilegio auto conferitosi di esentare dal pagamento gli esponenti politici dell’amministrazione, privilegio al quale noi consiglieri del M5S abbiamo già formalmente rinunciato, oltre che a segnalare l’irregolarità alla prefettura.

Dal Sindaco Tedesco a questo punto ci aspettiamo almeno un sussulto di dignità perchè sbagliare è umano ma perseverare è diabolico.

Viste le proteste dei cittadini, viste le proteste delle categorie dei commercianti, viste le obiezioni dell’opposizione, il Sindaco Tedesco cancelli il provvedimento, elimini il privilegio che la sua maggioranza si è auto-attribuito e ripristini le condizioni precedenti.

Almeno per una volta dimostri maturità politica, capisca l’evidente errore e torni sui suoi passi: la città apprezzerà”.

Gruppo consiliare M5S