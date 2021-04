Strisce blu a Santa Marinella, Tidei: "Sono dappertutto, polemica strumentale" - Terzo Binario News

“Premesso che Santa Marinella era fino ad oggi l’unica città del territorio a non avere ancora istituto la sosta a pagamento presente da tempo a Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia e persino Tolfa ci tengo a precisare che saranno sempre e comunque rispettate le percentuali di posti auto dove si potrà seguitare a parcheggiare gratuitamente.

Mi sembra evidente che le critiche giunte da una sola parte della minoranza appaiono ancora una volta ingiuste e strumentali poiché non è assolutamente vero che si è tratta di una iniziativa per far cassa poiché rispetto ad una iniziale proiezione sono stati ancora notevolmente ridotti il numero degli stalli blu, poco più di 700 in tutta l’area urbana di Santa Marinella.

Inoltre è stata prevista, come già ampiamente pubblicizzato, una fascia di rispetto di 15 minuti per consentire brevi soste magari per provvedere a degli acquisti e saranno introdotte agevolazioni tariffarie per i residenti.

Mi preme sottolineare, rivolgendomi a quella parte di minoranza che in cerca di facili consensi cerca di far leva su argomenti quali il disagio economico, che forse, se anche in passato non ci fosse stata una diciamo allegra gestione delle finanze pubbliche, che ha condotto il comune di santa Marinella al fallimento, oggi non avremmo sulle spalle un mutuo ventennale di svariati milioni di euro per restituire al Governo i soldi che ci sono stati anticipati per ripagare tutti i debiti e pagare tutte le fatture insolute dei fornitori dei servizi che abbiamo trovato al nostro insediamento nel 2018. Pertanto, l’introito derivante dalla istituzione delle strisce blu, che in altri contesti sarebbe potuto anche servire per altre finalità sociali, purtroppo servirà totalmente per pagare le rate del mutuo.

è evidente che prima di fare delle accuse populiste e strumentali certi consiglieri di minoranza farebbero bene a rappresentare ai cittadini la realtà delle cose e non la loro distorta verità.

Troppo comodo”.

Il Sindaco Pietro Tidei