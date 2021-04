Strisce blu, a Santa Marinella l'opposizione tuona: "Altra tassa in arrivo" - Terzo Binario News

Da più di due anni i cittadini di Santa Marinella pagano le imposte alla massima aliquota; lo scuolabus e la mensa scolastica sono senza esenzioni per le fasce più deboli e con tariffe ai massimi storici; i servizi ai cittadini sono fortemente penalizzati e la città versa in uno stato di degrado mai visto prima.

Tutto ciò avviene in un periodo in cui la pandemia sta colpendo inesorabilmente la popolazione aggravando la situazione economica e sociale.



Nonostante il periodo tragico, la maggioranza, senza aver discusso ne con forze di opposizione, ne con associazioni di categoria, indifferente ai bisogni dei cittadini, comunica che dal prossimo mese Santa Marinella sarà colorata da strisce blu con il solo obiettivo di fare cassa.



Chiediamo che venga immediatamente aperto il confronto per discutere sulle quantità di spazi da lasciare a parcheggio gratuito, sulle tariffe, sulle esenzioni per residenti e pendolari, sul trattamento nei confronti degli esercenti delle zone interessate e soprattutto sull’opportunità di istituire, in un periodo così difficile, questa nuova tassa a discapito delle fragili economie dei cittadini.



Invitiamo tutti a far sentire la propria voce e a fare pressione nei confronti del Sindaco e degli esponenti di maggioranza affinché si riesca a scongiurare l’entrata in vigore di questo ulteriore aggravio per le risorse già gravemente compromesse di cittadini e turisti.

I Consiglieri di Opposizione:

Lorenzo Casella

Francesco Fiorucci

Claudia Calistri

Francesco Settanni