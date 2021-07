Strisce blu a Santa Marinella dal primo agosto: ecco le tariffe - Terzo Binario News

Il progetto per la realizzazione dei parcheggi a pagamento in Santa Marinella cittadina è giunta a conclusione.

Il 1° agosto 2021 i parcometri entreranno in servizio dopo operazione di impianto ed avviamento.

È stata così resa attiva la Delibera del Comune di Santa Marinella del marzo 2021 per ’affidamento alla S.M.S. S.r.l. società in house, del servizio di gestione parcheggi con l’assegnazione delle aree che sono passate dai valori iniziali di stalli circa n. 882, previsti nell’ipotesi di progetto a soli 537 posti blu, n. 39 posti moto e n. 23 posti disabili come fortemente voluto dal Sindaco Tidei.

In tal modo si è stabilito di agevolare il ricambio veicolare nelle zone individuate ad alta intensità di traffico, educando l’utenza alla cultura della così detta sosta breve, evitando l’uso irrazionale di un bene prezioso quale quello di un parcheggio pubblico, tenuto conto di una sosta libera, senza alcun costo, per tutti gli utilizzatori per i primi 20 minuti (venti) di parcheggio.

Nel contempo, si è rivolta particolare attenzione all’utenza residente, nonché pendolare, commerciale e studentesca, agevolandola con tariffe dedicate.

Va altresì menzionata l’agevolazione circa la mobilità di alcune categorie di utenti quali i diversamente abili, prevedendo per loro la totale esenzione, così come per i possessori di veicoli ad alimentazione elettrica.

Le tariffe distinte in ordinarie ed agevolate sono così distribuite:

TARIFFE

(tutti i giorni domeniche e festivi compresi) 08:00/20:00 0 – 20 minuti sosta libera

€ 1,00/ora (o frazione)

€ 4,00 giornaliero (fino termine fascia oraria)

€ 50,00 abbonamento mensile (30 giorni consecutivi dalla data di acquisto)

€ 20,00 abbonamento Mensile Residenti nel Comune

€ 70,00 abbonamento quadrimestrale

€ 120,00 abbonamento annuale

€ 60,00 abbonamento annuale ridotto per 2° veicolo (intestatario nello stesso stato di famiglia)

Per i primi giorni di esercizio, l’utenza sarà affiancata da personale dipendente della S.M.S. S.r.l., per collaborare alla conoscenza ed uso dei parcometri, assolvendo così ad un duplice obbiettivo di collaborazione tra cittadini ed istituzioni, consentendo, a mano d’opera locale (ausiliari del traffico), di poter svolgere attività lavorativa regolare nel proprio territorio.

Il Presidente del CdA della Santa Marinella Servizi

Avv. Pietro Andolfi