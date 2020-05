Strisce blu a pagamento a Roma da lunedì 4 maggio - Terzo Binario News

Prorogata fino al 31 maggio la sospensione delle ZTL diurne e di quelle notturne di Centro, Monti e Trastevere. Strisce blu gratis fino a oggi. Questo quanto riportato da Luceverde Roma.

La misura è stata decisa per agevolare gli spostamenti in città di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Le auto possono quindi circolare senza limiti di orario nelle Ztl del Centro storico, del Tridente e di Trastevere. La sospensione del pagamento delle strisce blu (attiva dal 19 marzo) è fino al 3 maggio

La sospensione del pagamento delle strisce blu è prevista per tutti i posti auto del territorio cittadino, sia dei parcheggi di scambio. ATTENZIONE Da lunedì 4 maggio tornano le strisce blu a pagamento nel territorio cittadino.

Rimangono in vigore le consuete limitazioni nella Fascia Verde e nell’Anello Ferroviario.

Dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, non possono accedere e circolare nella Fascia Verde: autoveicoli Euro 0 (benzina e diesel), Euro 1 (benzina e diesel) e Euro 2 (diesel).

Il più piccolo Anello Ferroviario è invece vietato, sempre dal lunedì al venerdì festivi esclusi: agli autoveicoli a benzina Euro 2; a quelli diesel Euro 3; a ciclomotori e motoveicoli Euro 1. Ciclomotori e motoveicoli Euro 0, sempre nell’Anello Ferroviario sono vietati sette giorni su sette. Tra le deroghe previste quelle, tra gli altri, per i mezzi a Gpl e a metano, per i veicoli con contrassegno disabili e per i motoveicoli registrati come storici.

Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito Democratico di Roma, ha detto. “In queste ore la sindaca Virginia Raggi ha girato alcuni video per spiegare le misure che saranno adottate durante la fase due a Roma, per garantire la mobilità pubblica in sicurezza e per sostenere l’attività di lavoratori e commercianti. Fra le azioni messe in campo, tuttavia, manca il prolungamento dell’esenzione per il pagamento delle strisce blu in scadenza domani domenica 3 maggio. Sarebbe opportuno far rimanere gratuite le strisce blu anche durante la fase due, per favorire sia i cittadini che i commercianti. Mi auguro che nelle prossime ore il Campidoglio assuma questa decisione di buon senso per non aggravare ulteriormente quei cittadini che nei prossimi giorni torneranno a lavorare”.