Street food Monteverde dal 3 al 6 giugno - Terzo Binario News

I fornelli sono pronti. Gli Chef scalpitano e le padelle sono cadissime. E’

tutto pronto per la ripartenza della capitale. Monteverde è la location della rinascita.

Dopo mesi e mesi di stop a causa delle regole imposte durante la pandemia, riparte il tour Typical Truck Street Food con un’altra fantastica ed indimenticabile tappa romana. Dal 3 al 6 di Giugno sarà Monteverde capitale d’Italia della cucina e del divertimento on the road. Lo Street Food più famoso e gustoso approderà nel cuore della capitale, precisamente a Largo Alessandrina Ravizza, portando tutti i suoi colori ed i suoi inconfondibili sapori per travolgere di appetitose delizie dolci e salate il primo fine settimana di giungo.

Luigi D’Amico, insieme al suo team, rende noto il Menù della 4 giorni dedicata al cibo e al divertimento on the road. 22 Street Chef prepareranno delle delizie dolci e salate da far girare la testa. Gli street-chef, proporranno ricette provenienti da diverse regioni Italiane, ma anche cucine estere: Hamburger di chianina goumet; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora e di manzo; Patata twister con vari condimenti; Cuoppi di pesce fritto, panini con tonno e pesce spada. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, puccia con polpo arrosto e focaccia barese appena sfornata.

Dal Lazio il mitico tonnarello cacio e pepe mantecato nella

forma di pecorino romano; Una montagna di supplì classici, alla gricia, alla matriciana e tanti altri gusti; Non potrà mancare sua maestà la porchetta, ma in versione gourmet. Dalle Marche olive e cremini ascolani. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine; Dalla Basilicata il caciocavallo impiccato con peperone crusco. Strizzando l’occhio alle altre cucine troverete dalla Spagna la vera

Paella Valenciana cotta nelle tradizionali padellone e sangria artigianale. Dall’Irlanda ottima Angus alla brace con salsa guinness. Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita. Dagli USA una montagna di fritti e patate chips fresche e fritte al momento con tantissime salse da abbinare. Dal Vietnam il vero street food vietnamita con padthai, bùn xào, gyoza, gàchiên,

gỏicuốn, tômchiên. Un’ esclusiva TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese la birra firmata Landshuter Brauhaus una birra Cruda e non filtrata, una vera eccellenza. La novità di quest’anno è Bollicine, uno stand che proporrà ottimi aperitivi a base di prosecco, e gustosi cocktail estivi.