Street Food a Ladispoli dal 20 al 23 agosto - Terzo Binario News

Ladispoli capitale del cibo da strada e del divertimento per un intero weekend. Dal 20 al 23 Agosto i colori ed i sapori del TTSfood invaderanno una delle località più conosciute del litorale laziale. Oltre a mare, spiagge e storia, Ladispoli offre anche cultura e siti archeologici, infatti conserva molti resti della civiltà Estrusca e Romana. E per 4 giorni verrà arricchita da ottimo street food. Infatti, sarà possibile degustare il meglio del cibo da strada preparato rigorosamente in maniera espressa da una squadra di Street Chef accuratamente selezionati per l’occasione.

Piazza Rossellini, nel cuore di Ladispoli e a pochi chilometri da Roma, verrà trasformata nel più grande ristorante all’aperto dove scegliere il proprio menù tra un’infinità di ghiottonerie. Tra dolci e salato un viaggio gastronomico da non perdere finalmente anche a Ladispoli. Il tour del TTS Food dopo aver toccato diversi quartieri di Roma e località balneari della Regione Lazio non poteva mancare a Ladispoli. Street Chef a bordo delle loro ApeCar, FoodTruck e Stand Cucina daranno vita ad un evento assolutamente imperdibile. Proporranno ricette gourmet preparate al momento per una quattro giorni all’insegna del sano divertimento presentando il meglio della cucina tradizionale e deliziose novità culinarie. Il Typical Truck Street Food sta preparando l’evento nei minimi dettagli per il divertimento di tutta la famiglia. Cucine on the road, musica d’intrattenimento, luci scenografiche, sano relax, spettacoli ed attività per i più piccoli trasformeranno Ladispoli, per quattro giorni no stop dalle 17 alle 24, in un villaggio pieno di festa e di cose buone da mangiare. Protagonista dell’evento più gustoso dell’intera estate 2020 il buon cibo, realizzato con materie prime, selezionate con cura per le esigenze di tutti.

Preparazioni sfiziose, vegane, classici della tradizione e novità gastronomiche. Sapori delicati, dolci raffinati e piatti per i palati più esigenti e coraggiosi. Antipasti e finger food appetitosi. Primi piatti commoventi. Secondi di ottima carne scelta o di freschissimo pesce. Panini da far girare la testa, verdure e spezie particolari per un trionfo assoluto di gusto.Street food ormai è sinonimo di festa e buon cibo, TTSfood, da anni impegnata nell’industria del divertimento, ormai è una garanzia. Gli ingredienti per un fantastico weekend dunque ci sono tutti….. stiamo apparecchiando la più grande, bella e colorata tavola sotto le stelle di Ladispoli.