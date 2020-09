Street Art e turismo: a Roma "Un soggiorno nell'arte" - Terzo Binario News

Dall’idea del Dottor Vincenzo Grisia, presidente del gruppo alberghiero, “Unicum Group” nasce il progetto “Un soggiorno nell’arte” destinato a giovani futuri artisti operanti nella Street Art.

Il bando destinato ai ragazzi che abbiano compiuto 18 anni ha come tema la realizzazione di un progetto artistico in chiave Street Art.

I migliori 3 progetti selezionati dall’Architetto Fabio Costantino, capo progetto dell’iniziativa, si aggiudicheranno un premio in denaro. Le opere più belle oltre a quelle vincitrici, verranno esposte all’interno delle strutture ricettive del gruppo situate al centro di Roma rispettivamente a Via della Stelletta n.5, in Via Campo Marzio n.80 e in Corso Vittorio Emanuele n. 270.

“In un periodo di crisi internazionale come quella che stiamo vivendo a causa del Coronavirus, ho voluto fare qualcosa di concreto per connettere tra loro giovani artisti, turismo ed economia” ha detto Vincenzo Grisia, Presidente del gruppo che ha poi aggiunto “I turisti potranno fare un’esperienza immersiva nell’arte e i giovani artisti avere un’occasione di visibilità ed una spinta per il loro futuro professionale”.

“Partiamo da Roma– aggiunge Grisia– e pensiamo di replicare l’iniziativa nel 2021 anche in altre città come Milano, una piazza che conta diversi talenti della Street Art”.

Il bando per partecipare è disponibile sulle pagine web e sulle bacheche delle seguenti Accademie:

– Naba – Nuova Accademia di Belle Arti di Roma;

– Rufa – Rome University of Fine Arts.

Il bando è inoltrepubblicato sul sito: www.unicumgroup.com

Potranno partecipare singoli artisti o gruppi di artisti creativi che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano residenti nel territorio italiano.

Ogni partecipante, o gruppo di partecipanti, potrà presentare da 1 a 3 progetti senza vincoli di tema. Le opere dovranno essere originali. La valutazione delle opere sarà effettuata a cura dell’Architetto Fabio Costantino coadiuvato da un team di esperti d’arte. (Il giudizio della giuria è insindacabile).

Saranno individuati 3 vincitori ai quali sarà assegnato un premio rispettivamente di:

€ 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00) al primo classificato;

€ 1.000,00 (Euro Mille/00) al secondo classificato;

€ 800,00 (Euro Ottocento/00) al terzo classificato

I premi verranno erogati ai vincitori in un’unica soluzione, esclusivamente mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di completamento delle opere affisse all’interno delle strutture ricettive.L’iscrizione e l’invio dei bozzetti delle opere potrà avvenire dal 10settembre al 12 novembre 2020 presso l’indirizzo mail: info@unicumgroup.com