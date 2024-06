La scorsa notte, in via Merulana, una donna è stata avvicinata e strattonata da un cittadino straniero che ha tentato di impossessarsi della bicicletta su cui si trovava.

L’uomo è stato bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma intervenuti immediatamente. Si tratta di un cittadino del Marocco, senza fissa dimora, che è stato arrestato per tentata rapina e portato in caserma.

