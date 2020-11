Strato Cacace dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli promosso luogotenente - Terzo Binario News

Le congratulazioni del sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci

“Apprendiamo con viva soddisfazione la promozione del 1° Maresciallo Np Strato Cacace dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli al grado di Luogotenente.

Un riconoscimento meritato per una figura di estrema professionalità con la quale il Comune di Cerveteri nel corso degli ultimi anni ha collaborato in maniera estremamente proficua fino alla risoluzione di annosi problemi a livello ambientale per Cerveteri e per il territorio tutto.

Tra i tanti obiettivi raggiunti, impossibili non menzionare il lavoro fatto per la risoluzione del problema degli scarichi abusivi e per l’inquinamento al Borgo di Ceri, oltre a tutte le collaborazioni in ambito istituzionale e territoriale. Siamo certi che anche in futuro, continuerà a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la macchina comunale, come sempre a tutela dell’ambiente”.

A dichiararlo in una nota è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, che prosegue: “non solo un rapporto professionale, ma anche umano. Oltre alle continue attività di salvaguardia in mare, che sempre coordina con puntualità ed estrema correttezza garantendo sicurezza a bagnanti, villeggianti e a noi Amministratori comunali, che sanno di poter fare affidamento su una figura solida, moralmente e professionalmente integerrima e dedita al lavoro, con Strato Cacace si è instaurato un legame di reciproca stima e fiducia e sempre si è impegnato con passione, dedizione e professionalità, facendo sentire sempre forte e determinante la presenza della Guardia Costiera nel territorio”.

“Allo stesso modo – conclude il Sindaco – invio a nome dell’Amministrazione comunale tutta, i miei ringraziamenti a tutto il personale della Guardia Costiera del territorio per il grande lavoro che quotidianamente svolgono”.