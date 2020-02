Strage di storni a Roma, cosa è successo: intervento della Lipu - Terzo Binario News

“Strage di storni a Roma, cosa è successo. La sera del 4 febbraio, a causa del forte vento, un albero si schianta improvvisamente a terra su viale del Policlinico all’altezza dell’ospedale Umberto I. Una persona rimane ferita ma a destare stupore è la presenza di centinaia di uccelli sull’asfalto. Siamo stati contattati immediatamente e abbiamo eccezionalmente aperto il nostro centro la notte per accogliere i primi superstiti, in tutto sono arrivati 86 esemplari. In molti ci chiedono cosa può essere successo e l’ipotesi più probabile è che il vento, molto forte, che stava già facendo ondeggiare i rami dell’albero, ha fatto perdere il senso dell’orientamente alle centinaia di animali che dormivano posati su di esso e probabilmente non hanno percepito che stavano cadendo insieme all’albero”. Ecco quanto riferito da Lipu.

“Se consideriamo anche che era buio e che gli animali stavano comunque dormendo è normale che siano stati presi di sorpresa da un evento così inaspettato.

Tutti gli esemplari arrivati e quelli deceduti sul posto presentavano lesioni o ferite traumatiche, nessuno presentava sintomi da intossicazione o avvelenamento e anzi tutti, a parte le lesioni, erano in perfetto stato di salute anche perchè si stanno accingendo a partire per la migrazione che li porterà a riprodursi in nord Europa”.



“Per quanto riguarda i ricoverati: un esemplare è stato già rilasciato e altri dieci lo seguiranno entro un paio di giorni mentre per i traumi più importanti serviranno almeno un paio di settimane”.