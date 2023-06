Strade rurali colabrodo, il Pd Ladispoli attacca Palazzo Falcone • Terzo Binario News

“In sede di Bilancio di previsione 2023 del Comune di Ladispoli i consiglieri del PD hanno proposto l’acquisizione di un mutuo di un milione e mezzo di euro per marciapiedi e strade danneggiate, in particolare quelle rurali.

La nostra proposta, pur avendo il via libera contabile dei revisori dei Conti, è stata bocciata dalla maggioranza Grando che, invece, ha lasciato in bilancio la previsione di 4 milioni di euro per un parcheggio a pagamento di 4 piani.

Nemmeno un metro di marciapiedi in sei anni, strade abbandonate con grave rischio per pedoni e autovetture.

Nelle foto alcune strade rurali, mai così pericolose e abbandonate nella storia di Ladispoli”.

𝐆𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐏𝐃/𝐋𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐙𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐀̀ – 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐏𝐃 “𝐋𝐮𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐢𝐛𝐚𝐳𝐳𝐢”