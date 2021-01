Strade impraticabili: situazione critica fra Tolfa e Allumiere - Terzo Binario News

Allagamenti sulla Braccianese, arrivano le forniture di sale anti ghiaccio, frana a Trevignano risolta

“Il Dipartimento Viabilita’ di Citta’ metropolitana di Roma e’ impegnato giorno e notte per monitorare la situazione maltempo che sta causando molti disagi sulle strade provinciali.

Impegnate le pattuglie della Polizia metropolitana in costante collegamento con la sala operativa. Tutto il Dipartimento Viabilità sta seguendo costantemente la situazione: le ditte incaricate stanno continuando a lavorare per togliere neve dalle strade di accesso, si raccomanda prudenza, preseti pattuglie della Polizia metropolitana. Critica la situazione sulla Braccianese fra Allumiere e Tolfa, dove si sta intervenendo per mettere in sicurezza la strada.

A Trevignano sono stati rimossi massi, tagliata una pianta ed ora la strada e’ percorribile. Siamo in contatto con i Sindaci del territorio metropolitano per intervenire nelle situazioni più critiche.

Il nostro Dipartimento della Protezione civile ha soddisfatto fino ad ora le richieste di 40 Comuni a cui verranno destinati interi bancali di sale. La distribuzione e’ già iniziata presso i depositi di Marano, sulla S.P. Palombarese, Ariana, Marino e Tolfa, in modalità scaglionata per evitare assembramenti.

Raccomando molta prudenza sulle strade provinciali in questi giorni di maltempo. E’ stato attivato un tavolo di emergenza permanente insieme con i consiglieri delegati Caldironi e Tellaroli (“Grazie al personale cantonieristico della Città Metropolitana di Roma a Trevignano, sono stati rimossi i massi, tagliata la pianta, ora la strada è libera. Intervento concluso” la sua dichiarazione) che ringrazio per il supporto, e costituto dal Dipartimento Viabilità, Protezione Civile e Polizia metropolitana. Questa giunta c’è”.

Teresa Zotta