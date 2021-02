Strade gruviera a Ladispoli: le lamentele dei cittadini per le buche - Terzo Binario News

Ancora buche per le strade di Ladispoli, che fanno infuriare i cittadini. Nelle foto, a seguito di lavori effettuati, l’asfalto non è stato ripristinato e quindi restano i dislivelli. Aspetto questo che fa arrabbiare i ladispolani.

“Flavia acque non interviene quando la si chiama per esempio per pulire le caditoie e non riasfalta l’asfalto dopo le riparazioni, parlo con cognizione di causa.

Ho allertato il pronto intervento della Flavia acque per una caditoia che non riceve bene l’acqua piovana: l’ho chiamata per ben quattro volte ma senza risultato.

Ho segnalato tre perdite d’acqua una in via delle Rose e due in via Delle Gardenie Quartiere Cerreto, dopo le riparazioni la società non se più vista e le riparazioni sono diventate buche con conseguenza sul traffico cittadino ( per evitare la buca si rischia un incidente ). Non sarebbe ora che la Flavia acque si degnasse di intervenire?”

