Strade di Ladispoli al buio, problema diffuso - Terzo Binario News

Qualche giorno fa i cittadini avevano segnalato la problematica delle strade di Ladispoli al buio di notte nello specifico fra via dei Mughetti e via dei Gelsomini.

Con il passare dei giorni il problema si è acuito, con altre segnalazioni pervenute da via delle Camelie, via dei Giacinti sempre situate in zona.

Spostandosi verso l’ingresso est della stazione, segnalazione di buio anche da via dei Campi Fioriti.

