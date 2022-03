Strade colabrodo a Civitavecchia, pericolo per le due ruote: appello dell'associazione Bikers - Terzo Binario News

Il presidente dell’associazione Bikers2021 di Civitavecchia, Maurizio Esposito punta il dito sul disatroso stato della copertura strdale della città.

“Le condizioni del manto stradale della quasi totalità delle arterie cittadine sono sotto gli occhi di tutti – scrive – Le vie di Civitavecchia a partire spesso da quelle più importanti ed intensamente trafficate, sono in condizioni penose, con buche pericolosissime, che oltre a procurare seri danni ai veicoli,costituiscono una rilevante fonte di pericolo per l’incolumità degli utenti… Sì tratta di una situazione insostenibile soprattutto per gli utenti delle 2ruote: buche profonde che,per un autoveicolo costituiscono un problema,un pericolo serio per moto scooter e bici, diciamo anche mortale. I numerosi incidenti che si registrano sulle strade ne costituiscono la testimonianza più efficace e drammatica, questa situazione a dir poco inaccettabile e insostenibile”

Per queste ragioni in qualità di Presidente dell’associazione Bikers 2021 di Civitavecchia Esposito lancia un appello a tutte le altre associazioni del territorio e a tutti i cittadini, affinché non ci si rassegni a questo stato di cose e ci si impegni congiuntamente a portare avanti una battaglia per sollecitare l’amministrazione Comunale e a tutti i gruppi politici, affinché venga attribuita la giusta considerazione ed importanza a questo gravissimo problema.

“Gli interventi di manutenzione del manto stradale non possono ulteriormente essere trascurati!!! Sì proceda – esorta Esposto – con la massima urgenza perché ogni giorno di ritardo può costare un prezzo altissimo in termini di incidenti ma soprattutto di vite umane”.