Strade buie a Ladispoli, cittadini preoccupati • Terzo Binario News

Dopo l’incidente di qualche settimana fa, in cui una donna è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Settevene Palo (QUI), a Ladispoli alcuni cittadini manifestano le loro preoccupazioni per il buio che avvolge alcune strade principali della cittadina.

Buio certo e velocità eccessiva, l’altro aspetto per cui gli abitanti esprimono il loor malessere.

“La situazione delle strade di Ladispoli è stata denunciata più volte: la pericolosità dovuta alla velocità e il buio in certi tratti sia per chi guida che per chi attraversa sono micidiali.

Questa è la situazione vicino al ponte di via Roma… un incrocio totalmente al buio in un tratto molto trafficato del centro”.

