“Storie de mai ‘na gioia”, domani al Rifugio degli Elfi il libro di Giulia Faina • Terzo Binario News

Vi ricordiamo l’appuntamento di domani, venerdì 24 marzo, alle 18:00 con la presentazione del libro “Storie de mai ‘na gioia” di Giulia Faina, La Ruota Edizioni.

Può il linguaggio dei social essere un veicolo di cultura? È la domanda a cui questo libro tenta di dare risposta: 15 storie tra miti, leggende, personaggi storici e coppie celebri vengono raccontate in chiave irriverente, dissacrante, anche un po’ trash e rigorosamente in dialetto romanesco – non romanaccio, eh, attenzione!

Perché dalla storia si può sempre imparare… anche semplicemente a prendere la vita con più leggerezza!

Giulia Faina, romana di borgata, attrice fallita prima ancora di averci provato, appassionata di letteratura, cultura e arte. Nasce all’insegna dei segni di Terra Capricorno e Toro: pigra, ansiosa, testarda come un mulo e buona forchetta. Nel 2021, dalla disperazione dei contratti horror offerti dal mondo del lavoro, trova la spinta e il coraggio per lanciarsi in un nuovo progetto: raccontare i personaggi del passato conditi con del trash italiano. Sembra un ossimoro? Date un’occhiata alla sua pagina Instagram Storie.de.mai.na.gioia e troverete un modo di raccontare la Storia che non sia ’na rottura de cojoni!

Per Info: Tel. 069943140

Modalità di partecipazione: INGRESSO GRATUITO – POSTI LIMITATI

Lo dichiara in una nota il Rifugio degli Elfi a Cerveteri