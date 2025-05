Storia di Civitavecchia, dopo la mostra sui bombardamenti gli "Amici del Fondo Ranalli" entrano nelle scuole • Terzo Binario News

Deciso con il Comune un progetto per far conoscere ai giovani gli eventi passati della città e del territorio

“Civitavecchia 82° da quel tragico 14-maggio 1943”. Questo potrebbe essere il titolo della mostra allestita dall’Associazione Amici del Fondo Ranalli ODV, che si è tenuta a Civitavecchia per 5 giorni nella Rocca, con lo scopo di rendere omaggio alla memoria di coloro

che durante la guerra mondiale persero la vita sotto le bombe delle fortezze volanti.



Altro obiettivo dimostrare, con una ricchissima documentazione visiva, fornita da enti pubblici e privati cittadini, come dalla distruzione si può risorgere, ricostruire, reinventare, ricucire una

memoria fatta a brandelli con tanta sofferenza e determinazione che non è mai mancata. Certo non tutto è tornato come prima, ma troppa la fame di ricostruzione e pochi i mezzi a disposizione.

In questi periodi c’è bisogno d’ infondere, in un mondo dilaniato da guerre che, dai cumuli di

macerie, si può risorgere, dal porto di ieri, inagibile, a quello di oggi, centro delle autostrade del Mediterraneo. il cammino è stato lungo ben 82 anni! I testimoni diretti di questa avventura stanno ornai scomparendo è importante far conoscere ai giovani e a coloro che non sono nativi della città la memoria del passato di Civitavecchia, in cui trascorrono la loro vita. I

giovani sono la più grande scommessa, non dimostrano quella curiosità necessaria per raggiungere obiettivi conoscitivi che vadano al di là dei contenuti scolastici perché ormai la tecnologia fornisce loro i mezzi per conoscere le notizie, senza troppo sforzo ma senza la necessaria curiosità, a testimonianza dell’aridità di questi mezzi che non incrementano passioni e input emotivi che pur dovrebbero movimentare il sapere e ne costituiscono l’anima. Per tutti queste buone ragioni, l’Associazione Amici Del Fondo Ranalli-ODV, insieme al vice sindaco dott.ssa Stefania Tinti, ha deciso di realizzare un progetto in grado di portare nelle scuole gli esperti del territorio e della sua storia sfruttando le competenze maturate nella vita professionale e nel volontariato di ciascuno, proponendo materie ed argomenti finalizzati al coinvolgimento dei ragazzi rendendoli protagonisti attivi del sapere.

Una vera rivoluzione copernicana, un sapere che esce fuori dalle antiche stanze per diffondersi nei vari plessi scolastici che ne faranno richiesta. Amici del Fondo Ranalli ODV, che ha già in parte intrapreso questo cammino, sarà ben lieta di attivare le proprie risorse esperenziali nel campo tecnico, artistico, storico ecc… per metterle a disposizione degli alunni, fiduciosa di poter dare un contributo alla crescita dei giovani, vere risorse del futuro della nostra città.

