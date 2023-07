Stop al vetro, il Sindaco di Cerveteri firma l’Ordinanza che vieta la vendita di alcol in bottiglie di vetro e lattine • Terzo Binario News

L’ordinanza del sindaco di Cerveteri prevede anche, in caso di violazione, multe che vanno dai 25,00 ai 500,00 Euro. L’ordinanza è già stata emessa con l’unico obiettivo di limitare l’utilizzo di alcol e i rischi che ne derivano in termini di sicurezza pubblica

“La stagione estiva 2023 sta già registrando importanti presenze nella nostra città e per garantire a tutti una serena esteta è stata emessa un’ordinanza relativa al consumo di alcol. Nei mesi estivi è ragionevole prevedere una notevole affluenza di persone anche nelle zone del centro storico e soprattutto del nostro lungomare. Negli anni precedenti si è riscontrato il fenomeno dell’abbandono su suolo pubblico, dopo la consumazione, di bottiglie lattine che arrecano danno al decoro e rischi e pericoli per i passanti”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

Dalle ore 22:00 alle 08:00 del mattino seguente, sarà vietato vendere e somministrare, su tutto il territorio comunale, bevande alcoliche e superalcoliche in bottiglie di vetro o lattine. Vietata anche la detenzione e il consumo per qualunque cittadino.

“Si tratta di un’ordinanza molto restrittiva – spiega il Sindaco Gubetti – così come i controlli che saranno molto massicci: l’auspicio è che possa rappresentare anche un deterrente per tanti giovani e che li spinga ad un consumo di alcolici davvero sempre più responsabile”.

Oltre al divieto già imposto dalla Legge di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici ai minori di 18anni, l’ordinanza impone il divieto di vendita da asporto di contenitori in vetro di qualsiasi genere di bevande a tutti gli esercizi pubblici, quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie e ai circoli privati. Il divieto non trova applicazione per le consumazioni che avverranno all’interno del locale o al tavolo.

Viene inoltre fatto divieto di somministrare e vendere alcolici e superalcolici dalle ore 22:00 di ogni giorno alle ore 08:00 del giorno successivo. Anche in questo caso il divieto non trova applicazione per le consumazioni che avverranno all’interno del locale o al tavolo. Sempre nei medesimi orari è fatto divieto a tutti consumare in tutto il territorio, eccezion fatta nelle zone di pertinenza dei locali, alcolici e super alcolici.

L’ordinanza completa è pubblicata su www.comune.cerveteri.rm.it