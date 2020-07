Stop 5G, domani convegno a Santa Marinella - Terzo Binario News

Il Comitato STOP 5G di Santa Marinella ha organizzato un Convegno per sabato 11 luglio 2020 sul tema 5G: Elettromagnetismo ed Elettrosensibilità “Il Progresso tecnologico non deve nuocere alla Salute”.

L’appuntamento è a Santa Marinella presso il Parco Kennedy, Via Pirgus angolo Via Giulio Cesare per le ore 17,30, inizio ore 18, termine previsto 19,30.

Questo è il Programma:

17,30 – 17,55: Accoglienza, presentazioni e introduzione;

18,00: Andrea D’Alessandro “Le basi della consapevolezza”: Tipi di trasferimento dati, La vita wireless (apparecchi di uso comune), Dal 2G al 5G e oltre, Salute e Privacy sono a rischio?

“Malati invisibili sono tra noi” – Sandro D’Alessandro (Coordinatore STOP 5G S. Marinella);

“Le Voci”: lettura – testimonianza di una persona affetta da Elettrosensibilità:

18,20: Valerio Carrirolo “Una vita tra le onde”: Le onde EM a livello sanitario ed effetti sulla Salute;

18,40: Maurizio Martucci (Portavoce nazionale dell’Alleanza Italiana STOP 5G)

“5G, la grande minaccia”: Stato della ricerca scientifica, Principio di Precauzione, Stato dei lavori (impianti e antenne), le Ordinanze Stop 5G di oltre 550 Comuni d’Italia. Ulteriori implicazioni della tecnologia 5G;

19,10: Apertura alle domande del pubblico;

19,30: Conclusione e saluti.

Comitato “Stop 5G Santa Marinella”

Sandro D’Alessandro