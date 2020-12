Settevene, Tellaroli: "Promessa mantenuta da Città Metro" - Terzo Binario News

“Dopo lunghi anni di attesa, di promesse non mantenute dalle precedenti amministrazioni, dai danni causati da continui cedimenti stradali, frane e dissesto idrogeologico, Bracciano e Cerveteri diventano più vicine grazie al completamento del tratto che va dal 12 ° chilometro, al 13° della strada S.P. 4/a Settevene Palo II (Bracciano- Cerveteri), d’ora in poi di nuovo raggiungibili reciprocamente in pochi minuti.

A sei mesi da quel sopralluogo con i dirigenti della Città Metropolitana e l’Impresa, precisamente da quando sono subentrato come Consigliere metropolitano, mi sono attivato immediatamente per l’inizio dei lavori sulla Settevene Palo, che molti cittadini attendevano da anni, oggi finalmente inaugurata.

Un grande risultato perché oltre alla manutenzione e alla messa in sicurezza di un’infrastruttura, diamo ai cittadini la dimostrazione che con determinazione e impegno i cantieri del nostro Paese possiamo aprirli e soprattutto completarli. Tutto ciò reso possibile grazie all’impegno degli operai, dirigenti dell’Ente, l’Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell’impresa che ha operato in termini di tempi di realizzazione.

Erano presenti al sopralluogo Il vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Teresa Zotta presenti i tecnici della viabilità, il consigliere delegato di CM Marco Tellaroli e anche il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.

“Finalmente la Città metropolitana chiude un annosa vicenda che va avanti da troppi anni e, che è stata di difficile soluzione”.Ringraziato tutte le persone che hanno contribuito per arrivare a questo risultato e soprattutto ringrazio i cittadini per aver portato pazienza.

Auguro a tutti un Buon Natale e spero che le mie energie che ho messo in questo progetto possano essere di vostro gradimento”.

Marco Tellaroli consigliere metropolitano