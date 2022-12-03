 Stella una cagnolina paraplegica ha assoluto bisogno di una famiglia che la coccoli • Terzo Binario News

Stella una cagnolina paraplegica ha assoluto bisogno di una famiglia che la coccoli

sabato, 3 Dicembre 2022 | 0 commenti

Stella una cagnolina paraplegica ha assoluto bisogno di una famiglia che la coccoli

STELLA*  HA CIRCA  4 ANNI, STERILIZZATA, NEGATIVA AI TEST. BUONISSIMA , *DI UNA DOLCEZZA DISARMANTE*.

 SI ADATTA A QUALSIASI CONTESTO FAMILIARE, VA D’ACCORDO CON TUTTI ANCHE CON I GATTI .PROVIENE DALLA SICILIA. ADESSO SI TROVA NELLE MARCHE E ATTENDE CON ANSIA UNA BELLA ADOZIONE DEL CUORE..

E’ UNA TAGLIA MEDIA CONTENUTA CIRCA 17 CHILI. NECESSITA DELLA PREMITURA MANUALE DELLA VESCICA MENTRE  PER LE FECI E’ ASSOLUTAMENTE AUTONOMA. HA GIA’ IL SUO CARRELLINO. AIUTATECI A CONDIVIDERLA.. ANNI DI APPELLI, MA NON E’ MAI ARRIVATA AL CUORE DI NESSUNO..

CONTATTO PER STELLA Cinzia Manzoni 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it

Pubblicato sabato, 3 Dicembre 2022 @ 08:18:00     © RIPRODUZIONE RISERVATA