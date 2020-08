Stefano Vignaroli (M5S) positivo al Covid - Terzo Binario News

“Sono positivo al Covid”. Così Stefano Vignaroli, deputato M5S, in un post su Facebook.



“La meravigliosa Costa Smeralda ha lasciato il segno anche a me. Sono in quarantena da diversi giorni ormai e ho fatto bene a esser sospettoso, pur non avendo avuto inizialmente dei sintomi”.

“Sto più o meno bene. Anzi, dentro ho una fiamma che da tempo non sentivo e sorrido, perché sono fortunato e a breve potrò tornare libero di muovermi, ho tante cose da fare e da vivere”.

